Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою. СКРИНШОТИ

Радник мера Хмельницького Назарій Чепко розкритикував ідею відкриття бару для відвідувачів з нетрадиційною орієнтацією в місті.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні скриншоти опублікували ЛГБТ-активісти.

Користувач Instagram під ніком "88virnyj" у пості, в якому цікавилися думкою містян про можливе відкриття в Хмельницькому бару для геїв, відповів: "Відкрийте! Хай воно стане братською могилою! Хай воно згорить разом із власником бару".







Зазначається, що профіль належить депутату Городецької міської ради та раднику мера Хмельницького Назарію Чепку.

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