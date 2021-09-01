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Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою. СКРИНШОТИ

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Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою. СКРИНШОТИ
Радник мера Хмельницького Назарій Чепко розкритикував ідею відкриття бару для відвідувачів з нетрадиційною орієнтацією в місті.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні скриншоти опублікували ЛГБТ-активісти.

Користувач Instagram під ніком "88virnyj" у пості, в якому цікавилися думкою містян про можливе відкриття в Хмельницькому бару для геїв, відповів: "Відкрийте! Хай воно стане братською могилою! Хай воно згорить разом із власником бару".

Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою 01
Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою 02
Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою 03

Зазначається, що профіль належить депутату Городецької міської ради та раднику мера Хмельницького Назарію Чепку.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    середньовіччя
  • Підлога Маккартні
    А почему бы и нет?
    Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой - Цензор.НЕТ 6944
  • wsewolod паталаха
    Я не маю нічого проти геїв. Але чому вони увесь час лізуть на очі - ми такі люди, які у постелі роблять те й те. Я ж не розповідаю, з ким і де я сплю. Не кричу ніде, щоб ще й діти чули: "Я сплю з бабами, а не з мужиками".

    Того ж я й хочу від геїв. Спіть хоч і з резиновими мужиками, тільки не лізьте на очі. Питання сексу - це приватна справа, а не публічна.
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