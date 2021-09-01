Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою. СКРИНШОТИ
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Радник мера Хмельницького Назарій Чепко розкритикував ідею відкриття бару для відвідувачів з нетрадиційною орієнтацією в місті.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні скриншоти опублікували ЛГБТ-активісти.
Користувач Instagram під ніком "88virnyj" у пості, в якому цікавилися думкою містян про можливе відкриття в Хмельницькому бару для геїв, відповів: "Відкрийте! Хай воно стане братською могилою! Хай воно згорить разом із власником бару".
Зазначається, що профіль належить депутату Городецької міської ради та раднику мера Хмельницького Назарію Чепку.