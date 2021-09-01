"Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість

В угоді про стратегічні принципи оборонного партнерства між США та Україною зафіксовані конкретні домовленості.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не рамкова угода і не меморандум, це конкретна домовленість, якої вже досягнуто", - сказав Завітневич у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Народний депутат наголосив, що пункти угоди "передбачають проведення тестування озброєння і військової техніки, науково-дослідних робіт із використанням обладнання і технологій, відсутніх в Україні".

"США також ефективно допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, здійснювати реформи в секторі оборони відповідно до стандартів НАТО, сприятимуть виконанню положень стратегії розвитку оборонної промисловості й реалізації реформ для потреб Збройних сил України, зокрема збільшення прозорості українських оборонних закупівель, упровадження реформ корпоративного управління і розвитку довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки і технології", - зазначив Завітневич.

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Голова профільного комітету звернув увагу, що угода передбачає також "поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні для свободи судноплавства й ефективної протидії загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності, посилення співпраці у сфері кібербезпеки, більш тісне партнерство оборонних розвідувальних органів".

Він наголосив, що угода підтвердила ключові політичні пункти взаємодії України з США та міжнародним співтовариством. "США підтверджують, що допомагатимуть захищати суверенітет, територіальну цілісність і вільний розвиток України", - сказав депутат.

За його словами, США ефективно допомагають Україні протидіяти російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань і навчань.

Завітневич зазначив, що Україна є ключовою державою для захисту демократії в Центральній і Східній Європі. "Збереження і розвиток демократії в нашій країні - це гарантія, що весь регіон збереже свободу, адже ризики в питаннях безпеки, створені Російською Федерацією проти нашої країни, загрожують не тільки всьому нашому регіону, а й глобальній стабільності", - зауважив народний депутат.

Окрім того, він зазначив, що Верховна Рада зі свого боку також працює над необхідними реформами. "Ухвалено закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної власності", який упроваджує найкращі практики корпоративного управління. Наш комітет активно працює над законопроектом про розмежування повноважень Міноборони, Генштабу, головнокомандувача і президента як верховного головнокомандувача відповідно до євроатлантичних принципів і над удосконаленням процедури оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та держав-членів Європейського Союзу. Реформи в секторі оборони для нас дуже важливі, це ще раз підтверджує наше стратегічне партнерство з США і міжнародним співтовариством", - сказав Завітневич.