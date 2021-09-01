Росія блокує вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях, - представник США в ОБСЄ Кент

Місія США в ОБСЄ виступила із заявою, в якій вказала на продовження мілітаризації Росією анексованого Криму, а також на блокування вільного судноплавства в Чорному й Азовському морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Росія продовжує перешкоджати свободі плавання суден у Чорному та Азовському морях у порушення міжнародного права", – зазначив представник США в ОБСЄ Джордж Кент у своєму виступі на спеціальній сесії Щорічної конференції з огляду безпеки в Україні 31 серпня.

Водночас він нагадав про скупчення російських військ біля кордону з Україною і в Криму цієї весни.

"Цієї весни ми стали свідками найбільшого скупчення російських військ і техніки в окупованому Криму та вздовж кордону Росії з Україною після вторгнення Росії в 2014 році. Росія не надала будь-якої істотної відповіді на законний запит України відповідно до Віденського документа про надання додаткової інформації про цю незвичайну і провокаційну військову діяльність. Росія не надала жодних розумних пояснень своїм діям", – зазначив Кент.

Він додав, що попри те, що Росія відвела частину своїх збройних сил і техніки від кордону з Україною і з Криму, її "військові позиції залишаються такими ж посиленими", як уздовж російсько-українського кордону, так і в Криму.

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Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов установчий саміт "Кримської платформи", участь у якому взяли представники 46 країн і організацій. За підсумками саміту ухвалили декларацію.

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до "Кримської платформи" "для виправлення історичної помилки".

У Кремлі назвали саміт "Кримської платформи" "недружнім по відношенню до Росії".