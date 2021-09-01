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Восени ВР може відправити у відставку міністрів Тарана і Уруського, - "слуга народу" Безугла

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Восени ВР може відправити у відставку міністрів Тарана і Уруського, - "слуга народу" Безугла
Заступник глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") допускає, що восени поточного року можливі зміни на посадах міністра оборони і віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, які в цей час займають Андрій Таран та Олег Уруський відповідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Безугла заявила "Інтерфакс-Україна", коментуючи поширену в ЗМІ інформацію про те, що Верховна Рада в найближчі місяці може звільнити Тарана, Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.

"Щодо Лазебної я не можу вам прокоментувати. Що стосується Тарана і Уруського ... такий варіант є, що, можливо, восени будуть зміни", - сказала Безугла.

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Топ коментарі

  • wsewolod паталаха
    Осел-султан
    Ослисько став султаном випадково.
    Аби ******* керувати й гонорово,
    Не так, як Лев,
    Чи Рись, «ділків» гроза,
    Прем'єром він обрав знайомого Козла.
    Пройшло півроку - з скаргою Коали:
    - Козли та Кози всі дерева обідрали!
    Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
    Ослу-султану справи краю не бай-де.
    Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
    - Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
    Женіть рогатого у поле за паркан.
    Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
    _ _ _ _ _ _
    Коли на троні умостивсь Осел-султан,
    Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
    Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
    Осел прем'єром розумнішого за себе.
  • 18c49ed2
    Ему вообще нравятся осужденные на пожизненное. Он их как-то предлагал принимать на госслужбу.
  • Valery Greff
    А может не отправить. Мастерство заголовка...
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