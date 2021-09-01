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Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном

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Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном
Сьогодні, 1 вересня, в рамках офіційного візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрінеться представниками крупного американського бізнесу, президентом Джо Байденом і представниками Конгресового українського кокуса.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок другого дня президентського візиту до США. Сьогодні у Володимира Зеленського зустріч з представниками великого американського бізнесу. Серед гостей керівники Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інші. Потім разом з Першою леді відвідини Арлінгтонського цвинтаря та Музею Голокосту", - зазначив він.

"Приблизно о 14-й за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч із Джо Байденом. У складі делегацій та віч-на-віч. По тому в Капітолії зустріч із представниками Конгресового українського кокусу. І насамкінець Володимир Зеленський та Перша леді візьмуть участь у відкритті Українського дому", - додав Никифоров.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Молчи и слушай. Слушай, довбень, и молчи. Меньше наговоришь ахинеи, зелень неотесанная, тем меньше потом Пороху исправлять придется.
  • Герхард
    Шел второй день фантазий ОП и "независимых СМИ" про здобутки ЗЕ в США...
  • Tema9
    з НАЙВЕЛИЧНІШИМ ЛІДЕРОМ **********!!! Не забувайте! Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону - Цензор.НЕТ 2378
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