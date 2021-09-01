Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок другого дня президентського візиту до США. Сьогодні у Володимира Зеленського зустріч з представниками великого американського бізнесу. Серед гостей керівники Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інші. Потім разом з Першою леді відвідини Арлінгтонського цвинтаря та Музею Голокосту", - зазначив він.
"Приблизно о 14-й за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч із Джо Байденом. У складі делегацій та віч-на-віч. По тому в Капітолії зустріч із представниками Конгресового українського кокусу. І насамкінець Володимир Зеленський та Перша леді візьмуть участь у відкритті Українського дому", - додав Никифоров.