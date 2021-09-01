"Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін заявив, що ніколи не збирався приховувати своє перебування на місці аварії, сприяв співробітникам Національної поліції в зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі свідчення.

Про це він повідомив Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося. При цьому, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав усі необхідні свідчення", - йдеться у надісланій у середу відповіді Трухіна на запит агентства.

"Так, я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз", - йдеться в тексті відповіді.

При цьому, зазначає Трухін, водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на драгер, результати якого є в матеріалах розслідування. "І, наскільки мені відомо, ні у одного з них показники алкоголю в крові не перевищували норми", - пише парламентарій.

"Не знаю, наскільки це доречно, але хочу подякувати всім, хто допомагав і просто навіть підійшов; це дійсно було дуже по-справжньому і щиро - від перехожих і водіїв, які проїжджали повз, до учасників самої аварії. Особливо щодо дітей. Наскільки я знаю, важких травм ніхто не зазнав. Я не підтримую зв'язок з постраждалими, але, в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", - написав депутат, додавши, що "спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників. Спасибі за досвід. Час розставить все на свої місця".

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.