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Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко

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Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко
Україна в рамках співпраці з урядом США отримає інноваційні ліки від COVID-19. Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже 20 млн дол. США надійде в Україну найближчим часом і буде розподілена між регіонами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, дані ліки зареєстровані FDA і рекомендовані для пацієнтів із легким і середнім ступенем тяжкості COVID-19, особливо при наявності ризику переходу у важку форму.

Він також зазначив, що в Україну поставлять 20 тис. флаконів Бамланівімаба (Bamlanivimab) і 40 тис. Флаконів етесевімаба (Etesevimab). Препарати вже транспортуються в аеропорт для відправки в Україну.

"Діють вони безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих із коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень і потраплянню в лікарню", - пояснив Ляшко.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    О, так можна знач не вакцЫнироваться? Подождем знач Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 23
    Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9885
  • Підлога Маккартні
    Да лан "Бриллиантовая Рука" норм, с молодым Мироновым
  • Valery Greff
    А специально для антиваксеров привезут ящик конского глистогонного Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5316
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