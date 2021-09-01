Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко

Україна в рамках співпраці з урядом США отримає інноваційні ліки від COVID-19. Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже 20 млн дол. США надійде в Україну найближчим часом і буде розподілена між регіонами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, дані ліки зареєстровані FDA і рекомендовані для пацієнтів із легким і середнім ступенем тяжкості COVID-19, особливо при наявності ризику переходу у важку форму.

Він також зазначив, що в Україну поставлять 20 тис. флаконів Бамланівімаба (Bamlanivimab) і 40 тис. Флаконів етесевімаба (Etesevimab). Препарати вже транспортуються в аеропорт для відправки в Україну.

"Діють вони безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих із коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень і потраплянню в лікарню", - пояснив Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко