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Кабмін підвищив стипендії для студентів вищих навчальних закладів у 1,5 раза, для учнів у закладах профтехосвіти - в 2,5 раза, - Шмигаль

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Кабмін підвищив стипендії для студентів вищих навчальних закладів у 1,5 раза, для учнів у закладах профтехосвіти - в 2,5 раза, - Шмигаль
На сьогоднішньому засіданні Кабміну підтримали рішення про введення змін до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів професійної освіти і вищої освіти.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стипендії для студентів закладів профтехосвіти виростуть у 2,5 раза, а для студентів вузів - мінімум у 1,5 раза.

"Останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", - прокоментував це рішення Шмигаль.

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Топ коментарі

  • zhekan
    Чукча не читатель, чукча писатель
    ...... Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года Источник: https://censor.net/ru/n3285778
  • Marko Lukash
    Що ж ти твориш, клятий зелений клован? Негайно зупинися! При Петрі подібної зради не було...
  • Гыг с Вами
    що робиться...вибори на нос1
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