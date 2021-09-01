Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері направили в суд обвинувальний акт стосовно групи осіб, до складу якої входило двоє оперативних працівників СБУ.

Як уточнюють у пресслужбі Офісу Генпрокурора, підозрюваним інкримінують вимагання (ч. 2, 4 ст. 189 КК України), а співробітникам СБУ, крім цього, - порушення таємниці телефонних розмов і незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 263 КК України ), передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці грудня 2018 - початку березня 2019 року ці фірми вимагали у потерпілого 120 тис. доларів за нестворення перешкод щодо подальшого перебування в громадянстві України. Крім того, співробітники СБУ порушили таємницю телефонних розмов потерпілого, які передаються засобами зв'язку.

"Зараз правоохоронці відсторонені від займаних посад, до них застосовані запобіжного заходу у вигляді застави. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР", - наголошується в повідомленні.

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