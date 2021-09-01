Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.
За словами Голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, підписання Угоди, а також утворення національних центрів обміну інформацією у столицях наших країн є важливим кроком для наших держав. А об’єднання зусиль у цьому напрямку дадуть можливість ефективніше протидіяти загрозам в інформаційній сфері, які щодня перетворюються на нові виклики.
"Сьогодні особлива увага приділяється створенню умов, що забезпечують передачу інформації з огляду на зростання глобальної ролі інформаційної безпеки. Я сподіваюся, що безпечна лінія зв'язку сприятиме швидкому прийняттю рішень на стратегічному рівні. Водночас ця лінія зв’язку значно спростить процес передачі інформації, надійно захищаючи її", - зазначив очільник Служби.
Юрій Щиголь також висловив сподівання на подальше зміцнення довірливих відносин між відповідними підрозділами та розширення співпраці.
Для виконання Угоди сторони зобов’язуються у столицях своїх держав забезпечити створення і функціонування Національного центру. Такі центри використовуватимуться для обміну інформацією з метою розбудови довіри та посилення міжнародної безпеки. Національним центром в Україні визначено Головне управління урядового зв’язку Держспецзв’язку, а у Сполучених Штатах Америки – Центр зменшення національних та ядерних загроз США.
Як зазначено в підписаному документі, функціонування лінії захищеного зв’язку між Україною та Сполученими Штатами Америки відповідає інтересам зміцнення миру та міжнародної безпеки і є важливим елементом зміцнення довіри.