Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державний департамент Сполучених Штатів Америки підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.

За словами Голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, підписання Угоди, а також утворення національних центрів обміну інформацією у столицях наших країн є важливим кроком для наших держав. А об’єднання зусиль у цьому напрямку дадуть можливість ефективніше протидіяти загрозам в інформаційній сфері, які щодня перетворюються на нові виклики.

"Сьогодні особлива увага приділяється створенню умов, що забезпечують передачу інформації з огляду на зростання глобальної ролі інформаційної безпеки. Я сподіваюся, що безпечна лінія зв'язку сприятиме швидкому прийняттю рішень на стратегічному рівні. Водночас ця лінія зв’язку значно спростить процес передачі інформації, надійно захищаючи її", - зазначив очільник Служби.

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Юрій Щиголь також висловив сподівання на подальше зміцнення довірливих відносин між відповідними підрозділами та розширення співпраці.

Для виконання Угоди сторони зобов’язуються у столицях своїх держав забезпечити створення і функціонування Національного центру. Такі центри використовуватимуться для обміну інформацією з метою розбудови довіри та посилення міжнародної безпеки. Національним центром в Україні визначено Головне управління урядового зв’язку Держспецзв’язку, а у Сполучених Штатах Америки – Центр зменшення національних та ядерних загроз США.

Як зазначено в підписаному документі, функціонування лінії захищеного зв’язку між Україною та Сполученими Штатами Америки відповідає інтересам зміцнення миру та міжнародної безпеки і є важливим елементом зміцнення довіри.