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"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова

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"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова
"Європейська Солідарність" виграла справу за позовом Андрія Портнова про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації.

Ідеться про заяву фракції у Верховній Раді восьмого скликання про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу "NewsOne", уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Відповідне рішення Верховний Суд прийняв 18 серпня 2021 року. Згідно з документом, Портнову відмовлено в задоволенні позовних вимог, оскільки наведений у заяві фракції вислів "Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється в причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності, окупації Криму і в державній зраді - ставить під загрозу національну безпеку України, невід'ємною частиною якої є інформаційна безпека" не містить складу правопорушення, яке є підставою для задоволення позовних вимог про захист честі і гідності.

Крім того, Верховний Суд стягнув з Андрія Портнова на користь партії судові витрати у справі.

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Топ коментарі

  • Калибан
    Портнов... " Честь и достоинство" ... Бу-га-га !!!
  • Ukrpatriot 1d7ca949
    Но чего то вы , зеленожопые, сильно верите судам, когда сажают на ровном месте патриотов типа Риф мастера, Дугарь, Кузьменко, Павловского и других. Тогда у вас, мрази вы конченные, никаких сомнений в справедливости судов нет. Ваши ************* мнения никого не интересуют, нашли тоже "справедливого и честного"- конченную кремлевскую б... портнушку брехливого. Ну почему вы, твари, всегда говорите словами ********** и каналов раша тудой? Не палитесь, ущербные, ну ни разу! Даже ваши кремлевско-олигархические суды не смогли найти доводов в пользу гниды портянки.
  • faust7808
    Шлюху портнову можно только отправить на концерт кобзона с лекцией бузины. Много чести судиться с рыгомразью.
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