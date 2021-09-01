Шмигаль про навчальний рік під час пандемії: чим більше щеплень - тим менше ризиків
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Новий навчальний рік стартує в звичайному режимі, епідемічна ситуація дозволяє навчальним закладам працювати в традиційному форматі. При цьому не можна забувати про важливість вакцинації. Це необхідна умова для безпечного проходження всього навчального року як для вчителів, так і для учнів. Чим більше щеплень буде зроблено, тим менше ризиків, нових спалахів в освітніх закладах. Закликаю всіх ставитися відповідально... в Україні є достатні запаси вакцини", - зазначив глава уряду.
Прем'єр-міністр додав, що навчальні заклади в регіонах були перевірені на предмет підготовки до роботи в умовах карантину. За його словами, навчальні заклади готові до роботи в умовах посиленого карантину, якщо буде така необхідність.