Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази порушили режим "тиші". Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У напрямку Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції українських воїнів із протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети і міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території і передали на знищення 194 вибухонебезпечні предмети.

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