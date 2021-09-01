Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС
Про це інформує пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У напрямку Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції українських воїнів із протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети і міномети 82-го калібру.
Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.
За поточну добу бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території і передали на знищення 194 вибухонебезпечні предмети.