Кабмін звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину, - Гончаренко (оновлено)
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На сьогоднішньому засіданні Кабмін звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
Про це Ліщина повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він наголосив, що залишив посаду за власним бажанням.
Ліщина не пояснив причини своєї відставки, але перерахував головні досягнення на посаді, а також подякував усім, із ким працював 5 років.