Кабмін звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину, - Гончаренко (оновлено)

На сьогоднішньому засіданні Кабмін звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Про це Ліщина повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він наголосив, що залишив посаду за власним бажанням.

Ліщина не пояснив причини своєї відставки, але перерахував головні досягнення на посаді, а також подякував усім, із ким працював 5 років.

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