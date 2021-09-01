Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дякує Північноатлантичному альянсу за підтримку і присутність у Чорноморському регіоні, проте вважає, що в умовах російської агресії проти України цього недостатньо.

Відповідну заяву глава держави зробив під час свого візиту до США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Бачать цю підтримку люди в Україні. Це важливо, тому що вони відчувають, що вони не одні, і що якщо буде продовження ескалації з боку Російської Федерації, то з нами будуть наші партнери", - зазначив президент.

Водночас він наголосив, що в даний момент підтримка НАТО свідчить всього лише "про присутність" сил Альянсу в регіоні.

"Я вважаю, що це правильний психологічний крок, не застосовується зброя, але третім країнам демонструється, що Альянс співпрацює з Україною. Тому, як психологічний крок, я вважаю, що це непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні", - резюмував Зеленський.

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