"Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
Наголошують, що були проведені переговори з керівництвом американської компанії Lockheed Martin Corporation, зокрема з віце-президентом Раймондом Пізеллі.
"Результатом стало рішення про співпрацю в сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про розробку спільних проєктів і програм, організацію досліджень і розробок. Також сторони домовилися про взаємодію в сфері комплаєнсу - це важливо для дотримання високого рівня прозорості у подальшій співпраці", - зазначено в повідомленні.
Також "Укроборонпром" буде співпрацювати з компанією Harris Global Communications Inc., що входить до групи компаній L3Harris Technologies, яка є одним зі світових лідерів оборонних технологій.
Підписана угода передбачає реалізацію спільних проєктів, зокрема щодо постачання продукції в Україну, включаючи подальшу її інтеграцію в повітряні, наземні й морські системи.
Також були підписані угоди з компанією-постачальником оборонної продукції Global Ordnance і з міжнародною компанією Day & Zimmermann Lone Star Llc. Остання угода стосується розробки проєктів із модернізації та створеннюя нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств "Укроборонпрому".
"Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпраці між нашими країнами в сфері ОПК і підтверджують зацікавленість американських партнерів у співпраці з українською оборонкою", - зазначив Гусєв.