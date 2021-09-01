"Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв у рамках візиту в складі української делегації в США провів низку робочих зустрічей із провідними американськими оборонними компаніями, сторони досягли домовленостей про співпрацю і підписали три угоди на загальну суму $2,5 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Наголошують, що були проведені переговори з керівництвом американської компанії Lockheed Martin Corporation, зокрема з віце-президентом Раймондом Пізеллі.

"Результатом стало рішення про співпрацю в сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про розробку спільних проєктів і програм, організацію досліджень і розробок. Також сторони домовилися про взаємодію в сфері комплаєнсу - це важливо для дотримання високого рівня прозорості у подальшій співпраці", - зазначено в повідомленні.

Також "Укроборонпром" буде співпрацювати з компанією Harris Global Communications Inc., що входить до групи компаній L3Harris Technologies, яка є одним зі світових лідерів оборонних технологій.

Підписана угода передбачає реалізацію спільних проєктів, зокрема щодо постачання продукції в Україну, включаючи подальшу її інтеграцію в повітряні, наземні й морські системи.

Також були підписані угоди з компанією-постачальником оборонної продукції Global Ordnance і з міжнародною компанією Day & Zimmermann Lone Star Llc. Остання угода стосується розробки проєктів із модернізації та створеннюя нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств "Укроборонпрому".

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"Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпраці між нашими країнами в сфері ОПК і підтверджують зацікавленість американських партнерів у співпраці з українською оборонкою", - зазначив Гусєв.