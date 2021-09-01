Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції

У Франції третьою дозою препарату від коронавірусу COVID-19 почали вакцинувати низку категорій громадян. Зокрема, йдеться про людей старше 65 років і тих, кому рекомендована додаткова доза за станом здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому для отримання третьої дози повинно пройти як мінімум півроку з моменту отримання останнього щеплення препаратом компанії Pfizer і Moderna. Ті, хто зробив однокомпонентне щеплення Johnson&Johnson, можуть зробити додаткову препаратом Pfizer і Moderna, але має пройти як мінімум чотири тижні.

У Франції 9 серпня введені спеціальні перепустки з QR-кодом, що підтверджують, що їхні власники або мають свіжий негативний результат тесту на зараженість коронавірусом, або вакциновані чи перехворіли COVID-19. Ці сертифікати необхідно пред'являти в транспорті, крім міського громадського, при відвідуванні ресторанів і кафе, музеїв, виставок, концертів та інших місць культурного відпочинку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про навчальний рік під час пандемії: чим більше щеплень - тим менше ризиків

У регіонах Франції місцева влада має повноваження встановлювати контроль "санітарних паспортів" при відвідуванні великих торгових центрів.

Згідно з даними порталу Our World in Data, близько 70% населення Франції отримали як мінімум першу дозу вакцини від коронавірусу.