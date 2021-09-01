Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден

Президент США Джо Байден із нетерпінням чекає на зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це американський лідер написав у Твіттері, информирует Цензор.НЕТ.

"Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України", - написав Байден.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Зеленського запланована на 14.00 по Вашингтону (21.00 за Києвом) 1 вересня.

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