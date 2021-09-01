Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко

Керівництво груп "Слуги народу" не знало про ДТП із Трухіним навіть через 5 днів після події, 28 серпня.

Про це пише у Фейсбуці журналістка Тетяна Ніколаєнко, інформуєт Цензор.НЕТ.

Вона звернула увагу на слова Трухіна, який заявив сьогодні журналістам, що відразу після ДТП він "сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося".

"Нардеп каже неправду і тут. Колег він своїх бачив на Банковій 28 серпня, точніше, керівників груп "СН". Майже ніхто з них про ДТП тоді ще не чув. Це було трохи раніше, ніж ЗМІ підняли шум через зняті новини. І нікому він там нічого не розповідав, а від питання відмахнувся і сказав, що все в порядку", - стверджує Ніколаєнко.

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Слова журналістки збігаються з тим, що раніше розповів ЗМІ голова партії "СН" Олександр Корнієнко. Він каже, що бачився з Трухіним в ОП 28 серпня, і про аварію вони не говорили - про неї тоді ніхто не знав.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.

Трухін стверджує, що не намагався приховати своєї присутності на місці ДТП і максимально сприяв поліції.