Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш
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Колишній заступник генпрокурора Чумак вважає, що зроблені президентом Зеленським під час візиту до США заяви про подолання корупції не відповідають дійсності.
Свою позицію Віктор Чумак озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що за час політичної кар'єри 5 разів бував у Вашингтоні з візитами.
"Можу точно стверджувати, що всі вони дуже добре обізнані про стан справ у нашій країні. Дуже уважно відстежують усі події в політиці та економіці, а ті, кому це потрібно по службі, знають, хто і на який офшор відправляє з України кожен долар. Я міг би знову зі стьобом щось написати про цю новину. Але чомусь мені соромно", - поділився Чумак.