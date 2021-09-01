Із воїном 24-ї ОМБр Романом Задорожним, який загинув 30 серпня в зоні ООС унаслідок російського обстрілу, простяться на Львівщині, - ОДА
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"О 9:00 відправлять панахиду в храмі УГКЦ Преображення Господнього в селі Спас. О 10:00 - зустріч Героя біля храму УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці м Кам'янка-Бузька. Прощання з Романом Задорожним розпочнеться об 11 годині в будинку по вул. Сагайдачного, 14-а в м Добротвір, там же о 12:00 - початок відспівування", - йдеться в повідомленні.
Поховають Романа Задорожного на місцевому кладовищі в Добротворі.
Нагадаємо, 30 серпня в районі міста Попасна Луганської області в результаті смертельних поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій російськими військами, загинув Роман Задорожний, 1994 року народження, житель селища міського типу Добротвір Червоноградського району Львівської області, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.