Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада

Верховним керівником Афганістану буде призначений лідер руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада.

Про це заявив представник організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами члена комісії "Талібану" з питань культури Анамулли Самангані, Ахундзада буде лідером, під керівництвом якого керувати Афганістаном буде президент чи прем'єр-міністр.

"Консультації з питання нового уряду... практично завершені. Немає сумнівів щодо присутності Ахундзада в керівництві країни. Він буде керівником уряду, і не повинно бути навіть питань щодо цього", - сказав Самангані.

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За даними низки ЗМІ, ймовірно, в новому уряді, який сформують таліби, буде створений пост прем'єра країни. Однак конкретних даних про те, хто ним може стати, поки немає.

Раніше повідомлялося, що в Кандагарі під головуванням лідера руху Хайбатулли Ахундзади протягом декількох днів засідала керівна рада "Талібану", "обговорювалися політичні, соціальні та економічні питання", в тому числі й ті, що стосуються майбутнього уряду.

У середу надходили повідомлення про те, що "Талібан" уже зробив перші призначення, в тому числі призначені міністри закордонних справ, оборони і внутрішніх справ.

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Хайбатулла Ахундзада є чинним лідером талібів із травня 2016 року. Він народився в Кандагарі, отримав релігійну освіту в Пакистані, брав участь у бойових діях проти радянської армії в 1980-х роках. Потім займався релігійною діяльністю, ставши муллою і мухтасибом. Ахундзада заробив хорошу репутацію серед талібів як духовний лідер, виступав суддею в релігійних суперечках.