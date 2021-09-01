Зеленський і Байден провели зустріч у Білому домі (оновлено). ВIДЕО

У Білому домі відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Зустріч тривала понад 2 години. Переговори пройшли в складі делегацій і тет-а-тет.

Спільного підходу до преси за результатами переговорів не було, але Україна і США оприлюднили спільну заяву. З повним текстом можна ознайомитися тут.

Так, США планують надати Україні додаткові $12,8 млн доларів на поширення вакцини проти коронавірусу. Ще $45 млн виділять на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від війни на Донбасі.

Також у Білому домі зазначили, що президенти оголосять про нові ініціативи для подолання кліматичної кризи і підвищення енергетичної безпеки України.

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