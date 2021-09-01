Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про те, що партнерство між Києвом і Вашингтоном у майбутньому буде посилюватися.

Про це він сказав на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені приємно вітати президента Зеленського в Овальному кабінеті в Білому домі. У період святкування 30-річчя Незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше, ніж будь-коли, і буде ставати ще міцнішим", - заявив Байден.

Він також зазначив, що Україна і США мають спільні цінності та цілі, зокрема, щодо забезпечення миру і стабільності в Європі. "Україна і Сполучені Штати мають спільні цінності. І ми неухильно віддані нашій довгостроковій меті щодо Європи: щоб вона була цілісною, вільною і мирною", - наголосив президент США.

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