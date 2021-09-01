Новини • Агресія Росії проти України

США та Україна закликають Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - спільна заява

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США та Україна закликають Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - спільна заява
Україна і Сполучені Штати закликають Російську Федерацію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі й докладати всіх зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в спільній заяві Києва і Вашингтона щодо стратегічного партнерства двох країн, яке було оприлюднено в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом ми закликаємо Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь у зусиллях з урегулювання конфлікту для завершення війни", - йдеться в документі.

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Топ коментарі

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Путин обожает таких полезных идиотов. Когда его упрашивают и призывают. Реально США может за пять минут прижать его финансы, но проще сотрясать вселенную заявлениями.
  • captain2015
    Ну кто еще не призывал россию прекратить оккупацию? Становитесь в очередь. Как уже уморил этот ******** цирк.
  • Речь Брежнева
    реакцию рашки сказать? или и так понятно...
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