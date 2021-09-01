США та Україна закликають Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - спільна заява

Україна і Сполучені Штати закликають Російську Федерацію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі й докладати всіх зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в спільній заяві Києва і Вашингтона щодо стратегічного партнерства двох країн, яке було оприлюднено в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом ми закликаємо Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь у зусиллях з урегулювання конфлікту для завершення війни", - йдеться в документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський передав Байдену список бранців Кремля. ВІДЕО