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Україна та США єдині у відданості суверенітету і територіальній цілісності України, - спільна заява

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Україна та США єдині у відданості суверенітету і територіальній цілісності України, - спільна заява
США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль спрямованих на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на Донбасі.

Про це сказано в спільній заяві України і США, оприлюдненій на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресія Росії, включаючи війну на сході України і захоплення Криму, забрала понад 14 тис. життів українців, дестабілізувала Європу і Чорноморський регіон, а також поставила під загрозу глобальний, заснований на правилах порядок. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російської спроби анексії Криму і підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включаючи ті, що використовуються в нормандському форматі, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включаючи Статут ООН", - сказано в документі.

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Топ коментарі

  • Mike Hrabovsky
    Ні про що.
  • Беларусь
    Жыве Беларусь! Слава Україні! Алға Қазақстан! Куплю шкуру Путина!
  • Павло ШОвте
    Стало зрозуміло, чому зустріч Зе з Байденом постійно переносилася. США просто не встигали підготувати локації для фотосесії. Підписані рамкові угоди вражають своєю змістовністю. Вперше за 30 років домовилися і надалі домовлятися з США майже у всіх сферах співпраці.
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