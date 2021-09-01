США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19

Сполучені Штати планують виділити Україні $463 млн на програми, орієнтовані на демократію, права людини, децентралізацію, судову реформу і приватизацію. Ще $12,8 млн вони нададуть на боротьбу з коронавірусом.

Про це йдеться у спільній заяві Києва і Вашингтона щодо стратегічного партнерства двох країн, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уряд США... планує виділити (Україні. - ред.) понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, в тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління і децентралізацію, приватизацію та судову реформу", - йдеться в документі .

У ньому наголошується, що за підтримки США Україна буде продовжувати зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів і зобов'язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+. "Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації або політичних поглядів, в тому числі через законодавство", - сказано в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США підтримують прагнення України вступити до НАТО, - спільна заява

Також США мають намір передати Україні додаткові 12,8 млн доларів пов'язаної з COVID-19 допомоги в рамках закону "Про план порятунку Америки".

"Сполучені Штати мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання, і додаткові 12,8 мільйона доларів пов'язаної з COVID-19 допомоги в рамках закону "Про план порятунку Америки", - йдеться в тексті заяви.

Також читайте: США та Україна закликають Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - спільна заява