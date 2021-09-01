Новини • Агресія Росії проти України

США нададуть Україні "Джавеліни"

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США нададуть Україні "Джавеліни"
Новий пакет допомоги Україні в сфері безпеки в обсязі $60 млн включає поставку бронебійних систем "Джавелін" та іншої оборонної летальної і нелетальної зброї.

Про це сказано в тексті спільної заяви України і США, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати оголошують про новий пакет допомоги у сфері безпеки в обсязі $60 млн, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання, яке дозволить Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії. Починаючи з 2014 року Сполучені Штати виділили $2,5 мільярда на підтримку української армії, включаючи $400 мільйонів, які були надані Україні тільки цього року", - сказано в заяві.

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    это звучит.... как музыка США предоставят Украине "Джавелины" - Цензор.НЕТ 866
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Цікаво,як захищають Джевеліни ,які лежат на складах і існує наказ"Нестріляти" ????)))
  • Yakov Yakov
    до сріки джавеліни при неадекватному президенті.
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