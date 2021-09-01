Військовослужбовця поранено в зоні ООС унаслідок обстрілу російських окупантів, - ОТУ "Схід"
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Збройні формування РФ обстріляли позиції захисників України.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний", - сказано в повідомленні.
В ОТУ наголосили, що українські військовослужбовці припинили злочинні дії противника.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в ОТУ.