Україна і США вважають "Північний потік-2" загрозою для європейської енергетичної безпеки, - спільна заява
Про це йдеться в спільній заяві Києва і Вашингтона про стратегічне партнерство двох країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку-2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки", - йдеться в документі.
Як зазначається, США мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, зокрема, шляхом недавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та гарантування безпеки поставок Україною в цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї.
Уряди України та США також домовилися підтримувати зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.