Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати. ВІДЕО

Після зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена в Білому домі прокоментували вступ України до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Речниця Білого дому прокоментувала "вступ України в НАТО" після зустрічі президента Зеленського із президентом США Байденом: "Це не те рішення, яке може ухвалити Сполучені Штати." pic.twitter.com/zvkVQTA1bj — Голоc Амepики (@chastime) September 1, 2021

"Це не те рішення, яке можуть прийняти Сполучені Штати. Ми продовжуємо підтримувати і закликати, щоб двері НАТО були відкриті для тих країн, які готові й здатні виконувати всі зобов'язання щодо членства і зробити свій внесок у безпеку євроатлантичної території", - заявила речник Білого будинки Джен Дженніфер Псакі.

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Вона нагадала, що на саміті НАТО в спільній заяві в липні підтвердили право України самостійно обирати майбутнє і курс внутрішньої і зовнішньої політики. Дженніфер Псакі також повторила кроки, які повинна зробити Україна, як і будь-яка інша країна, для вступу до НАТО: реформа правової системи, модернізація оборонного сектора і розвиток економіки.