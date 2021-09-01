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Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати. ВІДЕО

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Після зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена в Білому домі прокоментували вступ України до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це не те рішення, яке можуть прийняти Сполучені Штати. Ми продовжуємо підтримувати і закликати, щоб двері НАТО були відкриті для тих країн, які готові й здатні виконувати всі зобов'язання щодо членства і зробити свій внесок у безпеку євроатлантичної території", - заявила речник Білого будинки Джен Дженніфер Псакі.

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Вона нагадала, що на саміті НАТО в спільній заяві в липні підтвердили право України самостійно обирати майбутнє і курс внутрішньої і зовнішньої політики. Дженніфер Псакі також повторила кроки, які повинна зробити Україна, як і будь-яка інша країна, для вступу до НАТО: реформа правової системи, модернізація оборонного сектора і розвиток економіки.

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    " Бачу, як ізраїльтяни жорстко відповідають арабам, я з гіркотою розумію,
    що Україні в президенти дістався бракований єврей. " (с)
    Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати - Цензор.НЕТ 2392
  • Иван Петрович Сидоров
    Было так чинно-благородно.А пришла Псаки и всё опошлила.
  • Amber
    Абсолютно вірно сказала речниця Білого дому , пані Псакі ,
    тільки не всі політики ( особливо наші нинішні) це розуміють !
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