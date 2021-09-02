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87 відставних американських генералів і адміралів закликають керівництво Пентагону піти у відставку через події в Афганістані

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87 відставних американських генералів і адміралів закликають керівництво Пентагону піти у відставку через події в Афганістані
Група із 87 відставних генералів і адміралів закликали керівництво Пентагону піти у відставку через збитки, яких було завдано репутації США у зв'язку з виведенням американського військового контингенту з Афганістану.

Відкритий лист за їхнім підписом поширила організація "Flag Officers for America", членами якої є відставні офіцери, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підписанти листа вважають, що міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі допустили "недбалість", не відреагувавши належним чином на "цей небезпечний висновок" військ.

"Якщо вони не зробили все від них залежне, щоб зупинити поспішний відхід (військовослужбовців. - Ред.), їм слід піти у відставку", - йдеться в листі.

Відставники вважають, що навіть якщо Остін і Міллі щосили опиралися наказу президента США Джо Байдена про виведення військ з Афганістану, їм все одно слід піти у відставку "з міркувань совісті".

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Автори листа вказали, що "в результаті поспішного відступу невідома кількість американців опинилися в небезпечних районах, контрольованих жорстоким ворогом".

"Наслідки цієї катастрофи великі і будуть протягом десятиліть знаходити своє відображення", - йдеться в зверненні.

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Это и есть настоящие патриоты США. Они прекрасно понимают, чем грозит миру подобное проявление слабости сильнейшей страны мира
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Да он просто мягкотелый задрот, как и большинство политиков сейчас. Жаль, но второго Маккейна там не наблюдается
  • NonCFist
    _Не просто: слишком много совпадений, за которыми на самом деле - системная и последовательная деятельность, оборачивающаяся против США и союзников, но зато к выгоде кремля на каждой развилке событий.
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