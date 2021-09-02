США не змогли евакуювати з Афганістану перекладача, який 13 років тому врятував Байдена

Афганець Мохаммед особисто просив президента США вивезти його і його сім'ю з країни, але евакуювати його не встигли.

Історію Мохаммеда, повне ім'я якого не розкривають з міркувань безпеки, опублікувала газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаю, пане президенте! Врятуйте мене і мою сім'ю. Не залишайте мене тут", - цитує газета слова Мохаммеда.

У 2008 році сенатори Джо Байден, Чак Хейгел і Джон Керрі летіли на вертольотах над Афганістаном. Вони потрапили в снігову бурю і були змушені приземлитися і подати сигнал лиха. На сигнал відгукнувся Мухаммед - місцевий житель, який працював за контрактом з армією США як перекладач. Допомагаючи Байдену і іншим сенаторам, він провів на холоді 30 годин разом з американськими військовослужбовцями і афганськими силами безпеки.

Також читайте: Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада

Мохаммеда повинні були евакуювати разом з тисячами інших афганців, які працювали за контрактом з американськими військами, проте досі цього так і не вдалося зробити: виникла затримка з оформленням візи через те, що один з підрядників втратив необхідні документи. На виході з кабульського аеропорту Мохаммед дізнався, що виїзд дозволений тільки йому одному, але не членам його сім'ї. Скінчилося тим, що всім їм довелося закритися вдома і ховатися від талібів. "Я не можу вийти з дому, - наводить його слова WSJ. - Я дуже наляканий".

У вівторок прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, коментуючи прохання Мохаммеда про допомогу, заявила, що Сполучені Штати сповнені рішучості вивести його і його сім'ю з країни. "Ми витягнемо вас. Ми цінуємо Вашу самовідданість", - сказала вона.