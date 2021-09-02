Створений Навальним Фонд боротьби з корупцією припинив існування
Про це свідчать дані на сайті Федеральної податкової служби Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
Колишній директор ФБК Іван Жданов заявив, що у зв'язку з ліквідацією організації подав заяву на ім'я міністра юстиції Костянтина Чуйченка про виключення її зі списку "іноземних агентів" (це передбачено російським законодавством).
ФБК і інші організації, пов'язані з Навальним, були визнані "екстремістськими" за скаргою московської прокуратури 9 червня, рішення виносив Мосміськсуд. Розгляд справи проходив у закритому режимі, бо деякі матеріали були засекречені. Скаргу на рішення Мосміськсуду апеляційна інстанція відхилила 4 серпня.
10 серпня ФБК офіційно внесли до переліку осіб та організацій, причетних до екстремістської діяльності або тероризму - це передбачає блокування банківських рахунків і заборону на відкриття нових.