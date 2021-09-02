Новини

США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський

4 24744
США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський
США можуть використовувати санкційну політику в разі загрози енергетичній незалежності України після введення в дію російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту в США після переговорів з американськими конгресменами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, США можуть використовувати санкційну політику в разі загрози енергетичній незалежності України після введення в дію російського газопроводу "Північний потік - 2".

"Я знаю, що бажання США, те, що я сьогодні чув, бажання - якщо будуть порушуватися українські права і якщо буде порушуватися питання енергетичної безпеки, США будуть готові до застосування санкційної політики", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з американськими конгресменами у Вашингтоні.

Також читайте: Зеленський закликав представників американського бізнесу інвестувати в Україну

"Я сказав президенту (Байдену. - Ред.) дуже відкрито, що ми (Україна. - Ред.), незважаючи ні на що, будемо боротися з цією енергетичною зброєю", - додав він.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Могут, конечно, применить. А могут и не применить. Обещать не значит жениться.
    А там кроме обещаний НИЧЕГО не получено вообще .
  • дмитрий иванов 527db324
    Кароче Зеля жёстко объяснил Деду почём в Одессе рубероид
  • Lumos UA
    Шо, знову Муморандом??
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини