США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський

США можуть використовувати санкційну політику в разі загрози енергетичній незалежності України після введення в дію російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту в США після переговорів з американськими конгресменами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, США можуть використовувати санкційну політику в разі загрози енергетичній незалежності України після введення в дію російського газопроводу "Північний потік - 2".

"Я знаю, що бажання США, те, що я сьогодні чув, бажання - якщо будуть порушуватися українські права і якщо буде порушуватися питання енергетичної безпеки, США будуть готові до застосування санкційної політики", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з американськими конгресменами у Вашингтоні.

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"Я сказав президенту (Байдену. - Ред.) дуже відкрито, що ми (Україна. - Ред.), незважаючи ні на що, будемо боротися з цією енергетичною зброєю", - додав він.