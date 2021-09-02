Зеленський запропонував Байдену нові формати із залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі: "Будуть думати"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Сполученим Штатам Америки нові формати щодо участі у врегулюванні ситуації на Донбасі. Джерело: https://censor.net/ua/n3285863

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я запропонував формати ... імплементації представників США. У формат мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав", - заявив Зеленський на брифінгу у Вашингтоні в середу.

Він також сказав, відповідаючи на питання щодо вступу України в НАТО: "підтримка США є, а термінів немає".

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Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена було оприлюднено спільну заяву України і США про стратегічне партнерство.