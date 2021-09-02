"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу"

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі з президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія" , але "задоволений результатом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП з посиланням на "Громадську студію".

"Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість години зустріч тривала 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу.

Я вважаю, що зустріч була в нормальній, продуктивній, не завжди в сонячній атмосфері, але в такій нормальній чоловічій бесіді ...

Вважаю, що в Україні достатньо енергії, щоб усіх штовхати вперед, і це важливо.

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Від президента чув тільки приємні слова ... Я задоволений результатом, коли він є ...

Він (Байден - ред.) розуміє великі кроки (Україна - ред.) щодо реформ... ", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена було оприлюднено спільну заяву України і США про стратегічне партнерство.