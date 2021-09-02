Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі"

Президент Володимир Зеленський під час вчорашньої зустрічі з американським колегою Джозефом Байденом забув обговорити з ним його майбутній візит в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з Байденом. Примітно, що на початку самої зустрічі Байден першим заявив, що хоче відвідати Україну.

Відповідаючи на питання журналіста щодо можливих термінів візиту Байдена до Києва, Зеленський зізнався, що не говорив про це з ним.

"Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі. Треба було проговорити детальніше щодо візиту президента Сполучених штатів... Але до цього наші команди комунікували, і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент [США] приїде в Україну, це буде, мені здається, сьомий візит, він багато разів був в Україні... Мені здається, шість разів. Тим не менш - це багато", - сказав президент України.

Також читайте: Кулеба: Зеленський і Байден вивели відносини України і США на новий рівень

Напередодні Офіс Президента України опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Документ складається з п'яти блоків.

Згодом Зеленський розповів про двогодинні перемовини з президентом США та озвучив найважливіші теми їхньої зустрічі.

Також відомо, що Зеленський домовився з Байденом щодо енергетики та клімату.