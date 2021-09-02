За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 119 022 людини, всього - 5 452 125, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 3. 906 070 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"119 022 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 01 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 38 353 людини, повністю імунізовані - 80 669 людей.

Протягом доби працювали: - 906 мобільних бригад, - 2 827 пунктів щеплення; - 330 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 452 125 людей, з них отримали одну дозу – 5 452 123 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 358 193 щеплення", - розповіли в МОЗ.

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