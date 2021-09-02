Новини • Агресія Росії проти України

Резніков про Мінські переговори: "Це мертва історія"

4 53216
Резніков про Мінські переговори: "Це мертва історія"
В Україні вважають "мертвими" мінські консультації. Але очікують, що настане потрібний момент, коли Київ зможе ними скористатися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".

На питання про те, чи порожній трек мінські консультації, він відповів: "Абсолютно. Нульовий. Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія".

Однак, за його словами, потрібно зберегти "цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль пильно відстежує результати візиту Зеленського в США. Вашингтон може використовувати свій вплив на нього, - Пєсков

"Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися. І звичайно - заради людей, які перебувають у тюрмах, серед іншого – в "Ізоляції". Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти", - повідомив він.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Мінські домовленості зробили на те, що вони були розраховані. А ось у зе наркєта та його шобли, щось нове запровадити клепки не вистачає. зє наркєт не Порошенко. Резников о минских переговорах: "Это мертвая история" - Цензор.НЕТ 8092
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Да. Три роки кошти витрачали, стріляти перестали, перемир'я встановлювали, в очі заглядали, лінії розмежування переносили, війська відводили... Нарешті дійшло. Але, що дійшло - ще не ясно. Коту під хвіст.
  • Sophia-Maria Duglass
    Возвращаться надо к истокам - Будапешту - когда у Украины отобрали ядерное оружие
    Тогда США , Британия и раша выступили гарантами
    И США с Британией свои обязательства выполняют
    А вот Нормандский формат с колаборантами Меркель и Макроном Не в интересах Украины !!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини