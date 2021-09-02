Зеленський запропонував Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні: Вони зацікавлені, пропрацюють деталі і буде відповідь

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джозефу Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Про це Зеленський заявив на брифінгу у Вашингтоні в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є зацікавленість (США. - Ред.) щодо безпеки в Чорноморському регіоні. І є конкретні речі, які ми запропонували президенту. Не можу повідомляти вам деталі - це пов'язано з обороною нашої держави. Деякі наші пропозиції були новими для США. Вони зацікавлені. Ми домовилися, що вони пропрацюють деталі цих пропозицій і буде відповідь", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський