Новини • Агресія Росії проти України

Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков

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Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков
В Україні виключають можливість силового повернення Криму. Тільки політико-дипломатичний шлях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Лига.net".

За його словами, від дій Росії на морі страждають вже й інші країни. Включно і країни НАТО.

"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія - політико-дипломатичний шлях. До неї належить і потужний юридичний фронт всього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.

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"Світ дуже швидко змінюється. А з ним - і перспективи Росії як країни-бензоколонки. Думати, що Росія і далі буде триматися на нафті і газу - це помилка. Європа каже: до 2030 року ми відмовимося від бензинових двигунів. Тому я впевнений, що ми побачимо деокупацію досить швидко. До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертвам російської агресії. І це не жарт", - запевнив Резніков.

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Топ коментарі

  • юрий П cf937564
    ни в 2030,ни даже 2050-ом,от бензиновых двигателей никто не откажется. эта сказка с электромашинами,для лохов.
  • fg cbn
    Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 9146
    Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
  • Петро Оленев
    Ти не зможеш. Це всі і так розуміють.
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