Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися
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Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Одеси з Днем міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне привітання глава держави опублікував у Telegram.
"В Україні є міста, де завжди душевно. Є міста, де завжди смачно. Є – де завжди колоритно. Є міста, куди завжди хочеться повертатись. І міста, які ніколи не хочеться залишати. А є Одеса. Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі!" - йдеться в повідомленні.
"Чому ми всі так її любимо? Бо Одеса – мама. Чому ми хочемо побачити її знову? Бо Одеса – мама. Чому ми завжди її захищатимемо? Бо Одеса – мама. З днем народження, Одесо! З Днем міста, дорогі одесити!" - підсумував президент.