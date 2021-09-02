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Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися

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Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися
Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Одеси з Днем міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне привітання глава держави опублікував у Telegram.

"В Україні є міста, де завжди душевно. Є міста, де завжди смачно. Є – де завжди колоритно. Є міста, куди завжди хочеться повертатись. І міста, які ніколи не хочеться залишати. А є Одеса. Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі!" - йдеться в повідомленні.

"Чому ми всі так її любимо? Бо Одеса – мама. Чому ми хочемо побачити її знову? Бо Одеса – мама. Чому ми завжди її захищатимемо? Бо Одеса – мама. З днем народження, Одесо! З Днем міста, дорогі одесити!" - підсумував президент.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Что прямо из Калифорнии поздравил? Когда в Дисней Ленд поедет с официальным визитом Микки Мауса - свистните Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 7682
  • Tema9
    Кривий Ріг - це місто, з якого ти не повинен був вилазти.
  • 5 копійок
    В червоних революційних шароварах трусіках.Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 1911
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