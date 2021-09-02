Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров

Перебуваючи з робочим візитом у Каліфорнії президент Зеленський зустрінеться з главою Apple Тімом Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить з лекцією в Стенфордському університеті.