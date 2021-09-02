Новини

Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров

2 81343
Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров
Перебуваючи з робочим візитом у Каліфорнії президент Зеленський зустрінеться з главою Apple Тімом Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить з лекцією в Стенфордському університеті.

Про це в Facebook повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці у президента України зустріч з СЕО "Apple" Тімом Куком. Опісля - виступ у Стенфордському університеті. Спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо - зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини", - йдеться в повідомленні.

Також президент ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Да все пучком, не стоит переживать за зелю он готов, ведь много репетировал Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3492
    Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2625
  • Підлога Маккартні
    и выступит в Стэнфордском университете? Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3835 Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2341

    Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8206
  • Герхард
    Клоун с церковно-приходским образованием выступит с лекцией в альма-матер высоких технологий...

    Феерично!!! Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9129
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини