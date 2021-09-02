Епідзонування України: в Києві і трьох областях перевищено рівень захворюваності, в чотирьох регіонах - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 2 вересня, в Києві, Луганській, Херсонській та Чернівецькій областях перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в столиці цей показник становить 100 чол. на 100 тис. жителів, в Луганській області - 128, Херсонській - 81, в Чернівецькій - 138.

Також в Луганській, Львівській, Одеській та Херсонській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить в Луганській області 75,8% при нормі не більше 50%, Львівській - 54,4%, Одеській - 70,2%, Херсонській - 56,2%.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 119 022 людини, всього - 5 452 125, - МОЗ

Разом з тим, в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування.

Також перевищення норми виявлення нових випадків інфікування зафіксовано в середньому по всій країні. Так для України цей показник на ранок 2 вересня становить 4,4% при нормі для "зеленої" зони не більше 4%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.