Новини

Кулеба про переговори Зеленського і Байдена: "Це була дуже відверта розмова без "реверансів"... Я б навіть сказав, без дипломатії". ВIДЕО

10 83768
Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели дуже відверту розмову з актуальних питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в прямому ефірі в Facebook в четвер.

"Безумовно, Сполучені Штати і президент Байден особисто підтримують Україну, а президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України, але водночас це була дуже відверта розмова без реверансів, і там, де у нас є запитання до Сполучених Штатів, ми ці запитання дуже чітко ставили, і там, де є запитання у Сполучених Штатів, вони їх також дуже чітко ставили. І я цим дуже задоволений, що президенти поговорили відверто, я навіть сказав би, без дипломатії, а як два лідери двох сильних країн", - сказав Кулеба.

За його словами, ідеї, які президенти обговорили, взято в роботу. "Це ідеї, які рухатимуть уперед українсько-американські відносини і зміцнюватимуть безпеку України й безпеку Європи загалом", - пояснив керівник українського зовнішньополітичного відомства.

Також читайте: Я відчуваю і чув від президента Байдена, що він особисто підтримує членство України в НАТО, - Зеленський

Міністр наголосив, що у Байдена і Зеленського відбулася також "дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2" і щодо тих ризиків, які становить відсутність рішучості й жорсткості щодо Росії з боку наших партнерів".

Кулеба зазначив, що Сполучені Штати є не просто стратегічним партнером України, а партнером із безпеки номер один для України. "Саме тому тема безпеки була ключовою на зустрічі двох президентів. За графіком зустріч мала тривати одну годину, це включно з тет-а-тет. Затягся тет-а-тет і затягнулася дуже сильно сама зустріч. Президенти говорили 2 години 10 хвилин, і це була дуже чітка розмова про безпеку України", - додав він.

Глава МЗС зазначив, що Байден і Зеленський, зокрема, обговорили НАТО, безпеку Чорного моря, зміцнення обороноздатності України, "Північний потік-2".

Кулеба наголосив, що, на його думку, вперше за 30 років тональність розмови президентів США та України була дружньою.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    "Дед Байден, ты пойми мне ничего не нужна, и ната ваша не нужна, и ты тоже. Я приехал для галочки засветится, это для внутреннего пользования, для моих 73% лохов, ну и ленку с Елдаком выгулять за одно" (с) Зеленский Кулеба о переговорах Зеленского и Байдена: "Это был очень откровенный разговор без "реверансов"... Я бы даже сказал, без дипломатии" - Цензор.НЕТ 903
  • Герхард
    Зелю выдрали, как сидорову козу, но все равно это "принципиально новый уровень". Ага. Кулеба о переговорах Зеленского и Байдена: "Это был очень откровенный разговор без "реверансов"... Я бы даже сказал, без дипломатии" - Цензор.НЕТ 1853
    Кулеба о переговорах Зеленского и Байдена: "Это был очень откровенный разговор без "реверансов"... Я бы даже сказал, без дипломатии" - Цензор.НЕТ 8981

    Президент Зеленський розповідає голові Пентагону генералу Остіну, що охоронець Коломойського, який йде за ними, жодним чином не впливає на ставлення Зеленського до українських олігархів, особливо тих, що перебувають під слідством в США.
  • Підлога Маккартні
    З епіхвою достатку, чувакі!!! Кулеба о переговорах Зеленского и Байдена: "Это был очень откровенный разговор без "реверансов"... Я бы даже сказал, без дипломатии" - Цензор.НЕТ 8292
    Кулеба о переговорах Зеленского и Байдена: "Это был очень откровенный разговор без "реверансов"... Я бы даже сказал, без дипломатии" - Цензор.НЕТ 9892
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини