Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені

Учені з Королівського коледжу Лондона заявили, що вакцинація вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого COVID-19. Йдеться про осіб, які пройшли повний курс щеплень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з дослідженням, госпіталізації серед повністю імунізованих зменшуються на 73%, а ймовірність серйозних симптомів була знижена майже на третину - 31%.

Зазначено, що вчені проаналізували дані понад 2 млн осіб, які проходили тест на COVID в період з 8 грудня 2020 року по 4 липня 2021 року.

Так, близько 6 030 осіб отримали позитивний тест після 14 днів після першої вакцинації. У той час як 2 370 повідомили про позитивний результат не менше ніж через сім днів після другої дози.

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Дослідження показало, що найбільш поширені симптоми, такі, як втрата нюху, кашель, лихоманка, головний біль і втому, переносилися вакцинованими легше.

Вчені також стверджують, що у повністю імунізованих людей удвічі менше шансів отримати множинні симптоми в перший тиждень хвороби.

Зокрема, кашель був єдиним симптомом, більш поширеним у тих, хто отримав першу дозу вакцини, порівняно з тими, хто її взагалі не отримував.

Крім цього, дослідження показало, що люди від 60 років, які отримали обидві дози вакцини, зазвичай не мали ніяких симптомів, ніж ті, кому не вводили ін'єкції.