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Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені

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Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені
Учені з Королівського коледжу Лондона заявили, що вакцинація вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого COVID-19. Йдеться про осіб, які пройшли повний курс щеплень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з дослідженням, госпіталізації серед повністю імунізованих зменшуються на 73%, а ймовірність серйозних симптомів була знижена майже на третину - 31%.

Зазначено, що вчені проаналізували дані понад 2 млн осіб, які проходили тест на COVID в період з 8 грудня 2020 року по 4 липня 2021 року.

Так, близько 6 030 осіб отримали позитивний тест після 14 днів після першої вакцинації. У той час як 2 370 повідомили про позитивний результат не менше ніж через сім днів після другої дози.

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Дослідження показало, що найбільш поширені симптоми, такі, як втрата нюху, кашель, лихоманка, головний біль і втому, переносилися вакцинованими легше.

Вчені також стверджують, що у повністю імунізованих людей удвічі менше шансів отримати множинні симптоми в перший тиждень хвороби.

Зокрема, кашель був єдиним симптомом, більш поширеним у тих, хто отримав першу дозу вакцини, порівняно з тими, хто її взагалі не отримував.

Крім цього, дослідження показало, що люди від 60 років, які отримали обидві дози вакцини, зазвичай не мали ніяких симптомів, ніж ті, кому не вводили ін'єкції.

Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Ага
    Значит вакцина защищает - в пролёте
    Вакцинированные не заражают - в пролёте
    Вакцинированные тяжело не болеют - в пролёте
    Теперь осталось только "вдвое реже длительно"
  • Підлога Маккартні
    А как это вакцЫнированные люди могут болеть в принципе? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 6840 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1306 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 681 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 7235
  • Підлога Маккартні
    Смотри объясняю последний раз: ковид-диссидент не боится коронавириса, соответственно превентивные меры в виде таблеток ему не кчему, а вот коронабес это истерическое существо, которе дабы не заболеть даже огурец в жопу себе засунет, что уж там говорить про таблетки, андестуд? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8924
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