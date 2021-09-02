Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява

У рамках візиту в США президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність країни розвивати успішно створену антикорупційну інфраструктуру, в тому числі, шляхом проведення прозорих конкурсів на посади керівників САП і НАБУ. Крім цього, мова також про готовність до проведення реформи СБУ.