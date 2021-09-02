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Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява

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Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява
У рамках візиту в США президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність країни розвивати успішно створену антикорупційну інфраструктуру, в тому числі, шляхом проведення прозорих конкурсів на посади керівників САП і НАБУ. Крім цього, мова також про готовність до проведення реформи СБУ.

Про це йдеться в спільній заяві президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, опублікованому за підсумками їх зустрічі в Білому домі 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Підписавши заяву, Зеленський погодився з необхідністю таких кроків:

- негайне обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до найкращих міжнародних практик;

- прийняття законодавства для захисту повноважень директора Національного антикорупційного бюро;

- забезпечення прозорого і надійного процесу обрання нового директора НАБУ;

- реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення повноважень, а також посилення правил, що захищають права людини та забезпечують ефективний громадський контроль.

Водночас США підтвердили готовність підтримувати реформи в Україні, в тому числі за допомогою дорадчих програм.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Конкурс проведут братья Ермаки. Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 8754
  • Gal
    БЕБ вже провели... Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 5731
  • Герхард
    принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро

    Т.е. за наезды на НАБУ ЗЕ таки получил пилюлей в США.
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