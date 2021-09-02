Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява
Про це йдеться в спільній заяві президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, опублікованому за підсумками їх зустрічі в Білому домі 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Підписавши заяву, Зеленський погодився з необхідністю таких кроків:
- негайне обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до найкращих міжнародних практик;
- прийняття законодавства для захисту повноважень директора Національного антикорупційного бюро;
- забезпечення прозорого і надійного процесу обрання нового директора НАБУ;
- реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення повноважень, а також посилення правил, що захищають права людини та забезпечують ефективний громадський контроль.
Водночас США підтвердили готовність підтримувати реформи в Україні, в тому числі за допомогою дорадчих програм.