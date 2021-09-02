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Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза

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Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза
У Верховній Раді розуміють, що міністра оборони Андрія Тарана потрібно міняти, але поки не знають, на кого саме.

Як говориться в матеріалі Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив екснардеп Борислав Береза.

"В останні дні сесії лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив журналістам, що Тарана не звільнили тільки через перспективу поїздки президента до Вашингтона. Але в середу колишній депутат Борислав Береза ​​пише, що міністр оборони США не хотів зустрічатися з Тараном, і він зміг потрапити в Пентагон тільки з президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.

"Зараз нам став би в нагоді такий міністр як Загороднюк. Зовсім не розумію, навіщо його було знімати тоді", - зазначив співрозмовник у "Слузі народу".

"Всі розуміють, що Тарана потрібно міняти, але неясно на кого. Те, що Верещук всім розповідає про себе, не означає, що буде вона", - додає інший депутат.

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Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    "Не хотел встречаться с Тараном"? Я думаю, что и Байден не горел желанием с клоуном встречаться. Но т.к. они выклянчивали эту встречу ... Просто из уважения к Украине как стране и украинскому народу согласились.
  • Герхард
    Послать нах ЗЕ не позволяет протокол. А ЗЕ всегда с прицепом.
  • Иван Петрович Сидоров
    Остин не хотел встретиться с Тараном.-Брезгует предателем.Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене .- СНБО.13 июля 2015
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