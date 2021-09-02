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Зеленського в США швидко змусили визнати саботаж конкурсу на главу САП. Байден обізнаний про дії корумпованої шобли, - агент НАБУ Шевченко

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Зеленського в США швидко змусили визнати саботаж конкурсу на главу САП. Байден обізнаний про дії корумпованої шобли, - агент НАБУ Шевченко
У президента України Володимира Зеленського є два тижні на вирішення питання з конкурсом щодо обрання глави САП.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У США пана Зеленського швидко змусили визнати наявність саботажу у конкурсі щодо обрання нового керівника САП. Внаслідок чого він, як очільник держави, публічно зобов’язався забезпечити "…негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик"", - коментує Шевченка текст спільної заяви Зеленського і Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява

За його словами, причина саботажу полягає в тому, що на останній етап конкурсу пройшли тільки два кандидати:

  1. Детектив НАБУ Олександр Клименко (це, до речі, саме той детектив, який вів справу Татарова)
  2. Прокурор ГПУ Андрій Синюк (це, до речі, саме той прокурор, який зараз намагається посадити мене на 8 років у тюрму по справі, яку він сфабрикував разом з СБУ)

"Але Клименко набрав загальну кількість балів більшу, ніж Синюк, і тому саме він має стати новим керівником САП. Щоб це унеможливити, підконтрольні Татарову і Портнову члени комісії почали саботувати конкурс. Проте, як виявилось, Джо Байден прекрасно обізнаний про всі дії корумпованої шобли і тепер ви, пане Володимире Зеленський, маєте два тижні на вирішення питання - подивимось, чи спроможні ви ще діяти в інтересах України або вже остаточно стали невід’ємною частиною корумпованої системи", - резюмував Шевченко.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Ничего,Ваве давно нужен был ледяной душ, и он его получил.Я так поняла что гастроль потерпела фиаско.А мне тут еще один писал что не важно кто руководит страной ,помочь должны Украине,оказывается важно,чтобы с тобой говорили на уровне,надо ему соответствовать..Мне больно даже думать,что глядя на Зелю, Байден подумал об Украине, 73 % это большая часть страны,обидно за державу.
  • belge
    Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9961
  • 5 копійок
    А він тут лохам навішує на вуха свої переміги. Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2225
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