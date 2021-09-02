Зеленського в США швидко змусили визнати саботаж конкурсу на главу САП. Байден обізнаний про дії корумпованої шобли, - агент НАБУ Шевченко

У президента України Володимира Зеленського є два тижні на вирішення питання з конкурсом щодо обрання глави САП.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У США пана Зеленського швидко змусили визнати наявність саботажу у конкурсі щодо обрання нового керівника САП. Внаслідок чого він, як очільник держави, публічно зобов’язався забезпечити "…негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик"", - коментує Шевченка текст спільної заяви Зеленського і Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява

За його словами, причина саботажу полягає в тому, що на останній етап конкурсу пройшли тільки два кандидати:

Детектив НАБУ Олександр Клименко (це, до речі, саме той детектив, який вів справу Татарова) Прокурор ГПУ Андрій Синюк (це, до речі, саме той прокурор, який зараз намагається посадити мене на 8 років у тюрму по справі, яку він сфабрикував разом з СБУ)

"Але Клименко набрав загальну кількість балів більшу, ніж Синюк, і тому саме він має стати новим керівником САП. Щоб це унеможливити, підконтрольні Татарову і Портнову члени комісії почали саботувати конкурс. Проте, як виявилось, Джо Байден прекрасно обізнаний про всі дії корумпованої шобли і тепер ви, пане Володимире Зеленський, маєте два тижні на вирішення питання - подивимось, чи спроможні ви ще діяти в інтересах України або вже остаточно стали невід’ємною частиною корумпованої системи", - резюмував Шевченко.